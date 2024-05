Verkehr an der Mosel Moselvorgelände in Bernkastel-Kues: Warum alles länger dauert als geplant

Bernkastel-Kues · Das Moselvorgelände in Bernkastel-Kues soll attraktiver werden. Doch bis es so weit ist, dürfte noch etwas Zeit ins Land gehen. Warum das so ist.

28.05.2024 , 12:05 Uhr

Nach wie vor viel Blech auf dem Moselvorgelände. Das soll bals anders werden. (Archivfoto) Foto: Beckmann Clemens