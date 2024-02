Weiberdonnerstag: Welche Rathäuser gestürmt wurden Drei Mal die Rathäuser von Bernkastel-Kues gestürmt

Bernkastel-Kues · An Weiberfastnacht ist in den Bernkastel-Kueser Rathäusern mächtig was los, denn nicht nur die Bernkasteler Möhnen sind unterwegs.

08.02.2024 , 15:36 Uhr

Zum letzten Mal in seiner Amtszeit: Wolfgang Ports Krawatte wird zerschnitten. Fotos (2): Hans-Peter Linz Foto: TV/Hans-Peter Linz

Neun Uhr am Morgen ist selbst für Karnevalisten ein wenig früh: Aber in Bernkastel-Kues geht es eben am „fetten Donnerstag“ schon direkt nach dem Frühstück los, wenn die Bernkasteler Möhnen ins Rathaus ziehen, um für die närrischen Tage die das Ruder zu übernehmen.