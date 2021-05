Tourismus : Bernkasteler Riesenrad muss verschoben werden

Bernkastel-Kues Riesenrad darf sich nicht über den Tiefenbach drehen Stadt Bernkastel-Kues muss auf aktuellen Standort verzichten, es entstehen keine Kosten für die Stadt.

Das seit April aufgebaute Riesenrad am Moselufer in Bernkastel muss noch einmal abgebaut und an einem anderen Standort wieder aufgebaut werden. Als die Arbeiten dazu am Donnerstag zu sehen waren, gab es viele Fragen von Bernkastel-Kuesern in den sozialen Netzwerken, ob das Rad nicht mehr betrieben werden kann. Aber soweit wird es nicht kommen. Das Rad muss lediglich versetzt werden - und es entstehen der Stadt keine Kosten, wie Stadtbürgermeister Wolfgang Port eklärt: „Aufgrund neuer Erkenntnisse in Bezug auf Starkregenereignisse, müssen wir auf den jetzigen Standort verzichten.“ Die Stadt wollte mit dem neuen Standort möglichst wenige Parkplätze blockieren. Doch auch bei solchen Gewässern wie der Tiefenbach, müssen alle Naturereignisse mit berücksichtigt werden. Von daher müsse der Bach frei bleiben.