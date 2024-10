Millionenprojekt an der Mosel Droht ein Parkchaos in Bernkastel? – Stadt stellt Pläne zum Moselparkplatz vor

Die Diskussion um eine Umgestaltung des Parkplatzes am Bernkasteler Moselufer war nicht ständig das Tagesgespräch in der Stadt. Meinungen, Hoffnungen und Ängste zu dem Thema wurden aber bereits ausgetauscht und in den Ring geworfen. Mehr als 30 Jahre gibt es die Gedanken bereits, sagt Gudrun van Brandwijk, die bei der Verbandsgemeindeverwaltung Bernkastel-Kues für die städtebaulichen Belange zuständig ist. Von ihrem Arbeitsplatz kann sie auf den Ort schauen, der nun nach langer Denk- und Planungszeit verändert werden soll.