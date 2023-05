Versorgung mit Bargeld Wie kann Bernkastel-Kues auf die vielen Geldautomaten-Sprengungen reagieren?

Erst vor wenigen Tagen riss eine Explosion die Bewohner des saarländischen Ortes Nonnweiler aus den Betten: Unbekannte Täter hatten einen Geldautomaten gesprengt. Das ist kein Einzelfall. Innerhalb weniger Wochen gingen Geldautomaten in Jünkerath, Lissendorf und in Stadtkyll in die Luft. Dabei ist der Sachschaden in der Regel wesentlich höher als der tatsächlich gestohlene Geldbetrag. Die Täter kommen in der Regel in der Nacht, die Aktion dauert nur wenige Minuten und dann fliehen die Täter oft ins benachbarte Ausland.