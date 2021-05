Tourismus : Bernkasteler Riesenrad wird versetzt, aber nicht abgebaut

Bernkastel-Kues Die sozialen Netzwerke in Aufruhr: Bedeutet der Abbau am Donnerstag ein frühes Aus für das Bernkastel-Kueser Riesenrad? Nein. Es muss versetzt werden. Und das hat Gründe

Das Riesenrad am Bernkasteler Gestade ist beliebt. Schon der vergangenen Saison war es eine Attraktion. Es gab sogar corona-konform kontaktfreie Weinproben dort. Umso größer war die Freude, dass es auch in dieser Saison das touristische Angebot der Stadt bereichert.

Aber da kam der Schock in der Mittagsstunde am Donnerstag: Monteure machten sich daran, das Riesenrad wieder abzubauen. In den sozialen Netzwerken rumorte es. Eine fehlende Betrie bsgenehmigung soll die Ursache gewesen sein. Das stimmt, aber nur teilweise, erklärt Bianca Waters von der Stadt Bernkastel-Kues auf Nachfrage. Anders wie im vergangenen Jahr wurde das Rad in diesem Jahr über dem Tiefenbach montiert, um Parkplätze einzusparen, die es im vergangenen Jahr blockiert hatte. Nun mahnte die Genehmigungsbehörde aber an, dass das Rad im Falle eines Starkregenereignisses durch den Tiefenbach gefährdet ist. Deshalb wird das Rad nur versetzt und wird in wenigen Tagen neben dem Tiefenbach wieder seinen Betrieb aufnehmen.