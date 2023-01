Stadtleben : Winter an der Mosel: Ist was los in Bernkastel-Kues und Traben-Trarbach?

Es ist einer der typischen grauen Januartage. Die Straßen sind fast menschenleer. Am Moselufer dümpeln einige Personenschiffe im Leerstand vor sich hin. Was erwartet Besucher in den beiden Mittelmoselstädten Bernkastel-Kues und Traben-Trarbach? Wir haben uns umgeschaut.

Wer in den Wintermonaten an der Mosel einkehren möchte, steht oft vor verschlossenen Türen. Viele Hotels, Restaurants und Cafés haben geschlossen, sind am Renovieren oder im wohlverdienten Urlaub. Vor etlichen Betrieben stehen Handwerkerautos, es wird renoviert, den Wänden ein neuer Anstrich verpasst. Manche nennen es Winterpause, einige Betriebsferien, andere deklarieren die Pause als Winterruhe oder Winterschlaf. Straußwirtschaften haben in der Regel seit Oktober zu. In den meisten Ladengeschäften brennt Licht, sie haben geöffnet. Winterschlussangebote prangen in bunten Farben in den Schaufenstern.

Das ist los in Traben-Trarbach

In Traben-Trarbach sind die Straßen um die Mittagszeit wie leergefegt, nur wenige Menschen an diesem kalten Januartag unterwegs. Im Stadtteil Traben hat auf den ersten Blick nur ein gastronomischer Betrieb geöffnet, das Café Mayer in der Bahnstraße. Seit Donnerstag hat allerdings auch das Kaffeehaus Alte Ratsschänke wieder offen. Marek Myszka betreibt seit 5 Jahren das Café Mayer. Er gehört zu den wenigen Gastronomen, die keine Winterpause machen. „Höchstens mal einen kurzen Urlaub“, sagt er. Zurzeit lebt er von seinen Stammkunden. „Es sind keine Touristen mehr da, die Straßen sind leer. Jetzt ist eine schwierige Zeit, die beste Zeit - das war während des Weihnachtsmarktes - ist vorbei.“ Seine Auslage ist gefüllt mit frischem Kuchen und leckeren Teilchen. „Wenn es kälter ist und es regnet, dann ist das gut für das Kaffeegeschäft.“

Auf der anderen Moselseite im Stadtteil Trarbach sieht es etwas besser aus. In der Brückenstraße haben gleich mehrere Cafés, Bistro und Restaurants geöffnet, einige auch in der Mosel- und Weiherstraße.

Gibt es Veranstaltungen in diesen Tagen? Bis Ende des Monats bleibt es eher ruhig. Einzig das Stiftungsfest des Musikverein Traben-Trarbach 1900 e.V. in der Lorettahalle am 28. Januar ist geplant.

Erst am 3. Februar geht es weiter mit einem Vortrag von Dr. Christof Krieger in der Weinhandelsausstellung über die Wein-Schatzkammer des Johann Adolf Böcking. Mit der 5. Jahreszeit und dem Karneval kommt wieder mehr Bewegung nach Traben-Trarbach. Den Auftakt bildet die 1. Kappensitzung des Karnevalvereins Traben-Trarbach am 11. Februar in der Lorettahalle.

Ein Besuch der Stadt lohnt sich auch jetzt auf jeden Fall, Läden sind auf, viele Gastro-Betriebe haben offen (mit eingeschränkten Zeiten) oder öffnen Ende Januar oder im Februar wieder. Laut Homepages haben ab Februar fast 2/3 der Betriebe wieder geöffnet.

Das ist los in Bernkastel-Kues

In Bernkastel-Kues sind an diesem Januarmittag nur wenige Menschen auf den Straßen unterwegs. Auf den ersten Blick sieht es so aus, als ob alles, bis auf die Ladengeschäfte, geschlossen hat. Aber bei genauem Hinschauen merkt man, dass doch noch was geht. Einige Restaurants, ein Café sowie eine Vinothek mit Speisenangebot sind geöffnet.

Ein ganzjähriger Betrieb ohne Winterpause ist die Bäckerei Ruf mit Café in der Römerstraße. „Es kommen noch Leute, aber nicht viele, die Saison ist halt vorbei“, bescheinigt uns Mitarbeiter Jens Jakobs. Meist handele es sich dabei um Touristen, aber auch Einheimische seien darunter. Er ist zufrieden mit dem Betrieb. Da zurzeit die meisten anderen Cafés und Bäckereien in der Winterpause seien, „haben wir dadurch bisschen mehr als sonst zu tun.“

Schließen lohnt nicht immer. „Es kommen immer noch ein paar Leute, alle, die momentan unterwegs sind, sind froh, wenn sie überhaupt was finden.“ Das findet Claudia Adam von der Vinothek „Zum Landsknecht“. Neben einer Auswahl von 135 Weinen gibt es hier Kleinigkeiten zum Essen, passend zum Wein: Flammkuchen, Käsewürfel und Schinkenteller. Noch sind keine Gäste da, als wir sie befragen, aber das wäre um diese Uhrzeit normal. „Nach ein Uhr kommen meist noch Leute“.

Besonders am Wochenende wäre immer was zu tun. „Touristen als auch Einheimische sind dann unterwegs.“ Insbesondere deshalb, weil einige größere Hotels vor Ort oder in der Nähe ganzjährigen Betrieb hätten, wie beispielsweise Richtershof, Deinhards oder Schloss Lieser. „Wir haben uns vorgenommen, Januar und Februar ganz aufzulassen, das hatten wir letztes Jahr das erste Mal. Es hat sich gezeigt, dass da schon was geht im Januar. Wir machen dann im März, wenn alle anderen wieder aufhaben, einen kleinen Urlaub. Wir wohnen hier im Haus und beschäftigen uns jetzt mit Sachen, die das ganze Jahr liegen bleiben.“

Bei unserem Rundgang entdecken wir weitere offene Gastrobetriebe, wie das Restaurant Café Thiesen, das indische Restaurant Taj-Mahal und das Sushi Vyvy. Andere Restaurants weisen darauf hin, dass sie am Abend öffnen (DIANs) oder zumindest am Wochenende da sind (Burg Landshut). Die meisten werden allerdings erst ab Ende März wieder regulär öffnen. Bei einem kurzen Blick in das Restaurant Cafe Thiesen fällt auf, dass fast alle Plätze belegt sind, es auch während der Woche gut besucht ist.

Anfang Februar starten in Bernkastel-Kues die ersten Karnevalsveranstaltungen. Am 11. März präsentiert Christoph Sieber das Kabarett „Mensch bleiben!“.

Fazit

