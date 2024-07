Parkplätze und Kreuzfahrtschiffe Die Stadt bestens im Blick: Das schlägt ein früherer Gastronom für Bernkastel-Kues vor

Dieter Kettermann hat sich nach einem ausgefüllten Berufsleben als Gastronom inzwischen zur Ruhe gesetzt. Der Bernkastel-Kueser hatte das Hotel Bären lange Jahre betrieben und war auch in vielen Gremien, wie etwa in der Industrie- und Handelskammer, tätig. Der Volksfreund trifft Kettermann auf der Terrasse seines Hauses in Kues, am Weinberg gelegen, mit Blick auf die Stadt. „Das ist eine herrliche Aussicht hier, man hat die Stadt komplett im Blick und sitzt dennoch im Grünen“, sagt Kettermann. Und tatsächlich: Den Blick auf die Stadt und ihre Entwicklung hat Kettermann nie abgewendet.