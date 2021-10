Tourismus : Diese Events bringen inzwischen Wanderer aus ganz Deutschland nach Bernkastel-Kues

In Bernkastel-Kues werden unterschiedliche Wanderungen angeboten. Foto: m_mo <m_mo@volksfreund.de>

Bernkastel-Kues Eine Wanderung, die innerhalb weniger Minuten ausgebucht ist: Das gibt es in Bernkastel-Kues. 24-Stunden-Wanderung, Nikolauswanderung und andere Events sollen auch in Zukunft viele Besucher an die Mosel locken.