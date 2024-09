Die Stadt klärt auf Weinfest der Mittelmosel: Warum standen Fahrzeuge auf gesperrtem Parkgelände?

Das Weinfest der Mittelmosel 2024 ist Geschichte. Geredet wird immer noch darüber – in erster Linie über die Situation am Kueser Moselufer. Dort stand, wie mehrfach berichtet, nur ein Teil des Geländes als Rummelplatz zur Verfügung: der Bereich zwischen der Schillerstraße und der Thanisch Spitz, der bis in die Moselauen ausgeweitet wurde. Frei blieb in diesem Jahr der Bereich zwischen der Schillerstraße und dem Minigolfplatz.