Café Hansen in Bernkastel „Es macht immer noch Spaß“: Darum sucht ein bekanntes Café an der Mosel trotzdem einen neuen Besitzer

Es ist viel los an diesem Morgen auf dem Marktplatz in Bernkastel. Zahlreiche Touristengruppen tummeln sich mit Gästeführern auf dem malerischen Platz in der Stadt. Passanten schauen in die Schaufenster. Man trifft sich, plaudert. Einzelne Radfahrer sitzen bereits vor den Cafés oder Eisdielen. Viele bei einem Kaffee, manche bei einem Sekt oder einem guten Stück Kuchen. Den gibt es auch beim traditionsreichen Café Hansen, direkt am Marktplatz, in der Nähe des Spitzhäuschens.