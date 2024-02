Das sagt der Stadtbürgermeister Elektroauto-Parkhaus in Bernkastel-Kues wird doch nicht gebaut: Das sind die Gründe

Schon vor vier Jahren gab es erste Gerüchte in Bernkastel-Kues: In der ruhigen Friedrichstraße auf der Kueser Seite sollte ein Parkhaus entstehen, in dem auch Elektroautos geladen werden können, hieß es. Und in einer Stadtratssitzung im Jahr 2022 wurden dann die konkreten Planungsvarianten vorgestellt. Mit 90 Meter Länge, 16 Meter Breite und vier Etagen hätte das Parkhaus an der Stelle gebaut werden sollen, an der bislang normale Parkplätze und Bolzplatz stehen. Drei Planungsvarianten wurden damals von einem Bernkastel-Kueser Ingenieurbüro vorgestellt.