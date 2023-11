Erneut einen Umweg fahren Warum der Burgbergtunnel bei Bernkastel-Kues bald wieder gesperrt wird

Die Kreisstraße 101, ehemals B50 (alt) wird vom 20. bis 24. November im Bereich des Burgbergtunnels in Bernkastel-Kues jeweils in der Zeit von 8 bis 15 Uhr innerhalb des Tunnels voll gesperrt. Das teilt die zuständige Behörde, der Landesbetrieb Mobilität in Trier, mit. Ursache der Sperrung sind Wartungsarbeiten, die jeweils zwei Mal im Jahr anfallen.