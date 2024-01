Auf der Suche nach ihrer Familiengeschichte Triererin sucht ihre Wurzeln in Bernkastel-Kues: Wie ihr Totenzettel dabei helfen

„Meine Uroma hat früher immer so liebevoll von ihren Brüdern erzählt. Das hat mich schon beeindruckt, als ich ein Kind war. Da war ich immer hin und weg“, erinnert sich Daniela Hertel. Die 41-jährige Triererin arbeitet in einer Grundschule als Betreuerin. Besagte Uroma ist 2020 gestorben und nach und nach begann sich Daniela Hertel dafür zu interessieren, was eigentlich aus den Brüdern der Uroma geworden ist und ob sie Nachfahren haben. Diese kannte sie nämlich gar nicht. „Das Thema Ahnenforschung hat mich richtig gepackt. Aber wo soll man anfangen?,“ sagt sie.