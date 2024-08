Feste und Feten Fünf Gründe, das Weinfest der Mittelmosel zu besuchen

Rund 200.000 Besucher werden alljährlich in Bernkastel-Kues zum Weinfest der Mittelmosel erwartet, das in diesem Jahr vom 29. August bis 2. September viele Attraktionen bietet – und das bereits seit 70 Jahren. Wer jetzt noch ein Hotelzimmer in Bernkastel-Kues haben will, muss sich beeilen, denn im Spätsommer ist an der Mittelmosel touristische Hochsaison.