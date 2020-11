Denkmäler : Wenn ein Kirchturm in Bernkastel-Kues die Farbe wechselt

Bernkastel-Kues Nach Renovierungsarbeiten sieht der Turm der historischen Kirche St. Michael in Bernkastel anders aus. Ein Exil-Bernkasteler wunderte sich darüber. Der TV hat nachgefragt.

„Der Kirchturm ist ja total verändert!“, wundert sich Friedhelm Boeck bei seinem letzten Besuch in seiner Geburtsstadt Bernkastel-Kues. Der Wahl-Kölner, der immer wieder seine Heimatstadt besucht, hat den Turm der Pfarrkirche St. Michael im Blick. Dieser ragt neben dem Brückenkopf über die historische Bernkasteler Altstadt. „Der Turm stammt von 1291 und hatte seit jeher eine Schiefer-Fassade. Nun ist er gelb gestrichen. Es handelt sich um einen ehemaligen Wehrturm, der später von der Kirche übernommen wurde“, erklärt Boeck. Aus seiner Sicht habe der Schiefer gut zur Umgebung gepasst. Aber jetzt? „Das sieht schlimm aus. Der Turm gehört zum Ortsbild von Bernkastel. Das ist so, als ob man den Kölner Dom weiß streichen würde. Ich verstehe das nicht, so was gibt einem einen Stich ins Herz“, klagt Boeck, zumal das Gerüst sehr lange gestanden habe. Das hatte schon vor vielen Wochen zu einigen Beschwerden in der Stadt geführt. Allerdings ist für die Kirche nicht die Stadt, sondern das Bistum Trier zuständig.