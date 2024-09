Tanzen bis in den Morgen Bernkastel-Kues: Das „Anaconda“ lebt im „Underground“ weiter

Dass seine Kellerdisco lange Zeit leer stand, war Ulrich Klöck ein Dorn im Auge. Früher waren das Anaconda, die Umleitung oder der Dschungel – so hießen die Clubs, die in dem Gebäude untergebracht waren – Institutionen in der Stadt Bernkastel-Kues, doch dann kam ein längerer Leerstand. „Das konnte ich nicht länger mitansehen und habe angeboten, bei der Geschäftsführung zu helfen“, sagt Klöck. Schließlich ist Steffen Ruppersberg durch Zufall auf das anlaufende Projekt aufmerksam geworden und nahm Kontakt auf. Er sagt: „Ich war mein ganzes Leben lang in der Getränkebranche tätig und in meiner Freizeit als DJ unterwegs. Da dachte ich, das könnte passen.“