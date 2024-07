Betrieb in Schwierigkeiten Wittlicher E-Bike-Händler „Akkuladen“ ist insolvent — Das sind die Gründe

Als vor einem Jahr in Wittlich eines der größten Geschäfte für E-Bikes in der Region eröffnete, war die Stimmung der Geschäftsführer noch euphorisch und die Freude groß: „Das wird Bombe!“, jubelte damals Geschäftsführer Tobias Wiens im Gespräch mit unserer Zeitung. Dort, wo bis zur Neueröffnung des Fahrradgeschäfts Schuh Germann zu finden war, traten seit Sommer 2023 die Betreiber des „AkkuLaden XXL“ in die Pedale.