Ein Ort für regionale Produkte Bürger wünschen sich neuen Wochenmarkt in Bernkastel-Kues – aber wo könnte er hin?

Ein Wochenmarkt bereichert in der Regel das Angebot eines Ortes – und könnte auch eine Bereicherung des touristischen Angebots sein. In Bernkastel-Kues gibt es im Gegensatz zum benachbarten Traben-Trarbach bislang keinen Wochenmarkt. Gertrud Weydert hatte erst vor kurzem in einer Sitzung des Stadtrates daran erinnert, dass das Thema bereits vor längerer Zeit diskutiert worden sei. Viele Bewohner der Stadt würden sich einen solchen Markt wünschen, auf dem sie bevorzugt regionale Produkte kaufen könnten. Weydert schlug zudem vor, den Wochenmarkt abwechselnd in allen vier Stadtteilen stattfinden zu lassen, um die Versorgung zu verbessern.