Verkehrsregelung: Testphase vorbei Nach Ampel-Test-Chaos in Bernkastel-Kues: Wie geht es weiter?

In den nächsten Jahren soll das Moselvorgelände in Bernkastel-Kues komplett neu gestaltet werden. Ein Knackpunkt ist dabei die Regelung des Verkehrs am Brückenkopf. Um herauszufinden, wie das am besten funktioniert, hat der Landesbetrieb Mobilität (LBM) gemeinsam mit der Stadt eine Ampel aufgestellt und erprobt derzeit unterschiedlichen Ampel-Programmierungen.