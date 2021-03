Verkehr : Mehr Ordnung im Verkehr auf dem Kueser Plateau

Bernkastel-Kues Für den gesamten Bereich des Kueser Plateaus werden einheitlich eine Parkverbotszone und eine Tempo-30-Zone eingeführt.

„Das Parken ist dann nur noch in den mit Markierungen ausgewiesenen Parkflächen erlaubt. Mittels der vorhandenen und neuen Markierungen wird ein geordnetes Parken gewährleistet und die Zufahrt für Rettungsfahrzeuge jederzeit sichergestellt,“ sagt Bianca Waters von der Stadt.In einem ersten Schritt sollen vor Ostern temporäre Vormarkierungen gemacht werden. Bewohner und Anlieger haben dann die Möglichkeit, die Begrenzungen zu testen und sich bei Problemstellungen oder sonstigen Fragen innerhalb von 14 Tagen per Telefon (06531/54120) oder Mail: a.schmitt@bernkastel-kues.de an das Ordnungsamt zu wenden.