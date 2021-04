Landesgartenschau : Bahn frei für eine historische Chance - Stadtrat und VG-Rat stimmen für Landesgartenschau

Bernkastel-Kues Im Oktober fällt die Entscheidung über den Standort der Landesgartenschau 2026. Der Bernkastel-Kueser Stadtrat und der Verbandsgemeinderat haben den Weg für eine gemeinsame Bewerbung mit Traben-Trarbach geebnet.

Der erste Schritt auf dem gemeinsamen Weg zur Landesgartenschau 2026 ist getan. Nach dem positiven Votum des Stadtrates und Verbandsgemeinderates Traben-Trarbach (der TV berichtete) haben am Mittwochabend auch der Stadtrat Bernkastel (einstimmig) und VG-Rat Bernkastel-Kues (mit großer Mehrheit) in einer gemeinsamen Sitzung einer Bewerbung für die Landesgartenschau in fünf Jahren zugestimmt. Bis Mitte Oktober muss diese Bewerbung in Mainz vorliegen, voraussichtlich im Frühjahr 2022 soll die Entscheidung fallen. Wie berichtet gibt es mehrere Konkurrenten – unter anderem Bitburg.