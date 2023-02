Steht auf der Kippe : Bernkastel ringt um Open House – platzt eine der größten Gewerbeschauen der Region?

Bernkastel-Kues/Mülheim Es ist eine der größten Gewerbeschauen in der Region, doch jetzt wackelt das Open House Andel/Mülheim: Der Gewerbeverein Mülheim hat die Teilnahme für dieses Jahr abgesagt. Wie es weiter geht.

Doch daraus wird in diesem Jahr wohl nichts. Es erklärten sich in Mülheim kaum Betriebe bereit, an der Veranstaltung teilzunehmen, die nach aktueller Planung im April über die Bühne gehen soll. Nur eine Handvoll Unternehmen hätte Interesse gezeigt, sagt der zweite Vorsitzende des Gewerbevereins, Günther Herges (Dachdeckerei Herges). Warum? Das ist auch für ihn die große Frage. Schließlich war das letzte Open House 2019 ein großer Erfolg.

Kann Bernkastel die „Open House“ allein stemmen?

Nun ist die Frage, ob Bernkastel das Event alleine stemmen kann (und will). Seit der Corona-Pandemie erleben Messen und Gewerbeschauen vielerorts Anlaufschwierigkeiten. Zuletzt war bekannt geworden, dass der Beda-Markt in Bitburg in diesem Jahr ein reduziertes Programm fahren wird: ohne Handwerkerzelt am Alten Gymnasium, Auto-Zelt auf dem Beda-Platz und Landwirtschaftsschau in Fließem (der TV berichtete). Die Wirtschaftswoche Wittlich ging zuletzt 2019 über die Bühne, wurde seitdem mehrmals verschoben und liegt weiter auf Eis.