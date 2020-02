Wegen des Hochwassers : Keine Mails für Bernkastel-Kues’ Bürgermeister

Foto: Christoph Strouvelle

Bernkastel-Kues Das Hochwasser hat einen Verteilkasten von Vodafone zerstört. 170 Haushalte und Unternehmen waren deshalb in Bernkastel ohne Internet und Telefon. Davon betroffen: das Büro von Wolfgang Port.



Das Hochwasser an der Mosel geht langsam zurück. Auf den Parkplätzen am Bernkasteler Moselufer sind am Freitagvormittag in den oben gelegenen Bereichen wieder Autos geparkt. Doch während dort langsam Normalität einkehrt, liegt bei den Internetverbindungen im Stadtteil Bernkastel ab der Brücke in Richtung Andel einiges im Argen.

Betroffen davon sind die Kunden von Kabel Deutschland/Vodafone. Darunter befindet sich auch Stadtbürgermeister Wolfgang Port. Im Rathaus am Bernkasteler Marktplatz funktioniert kein Internet. Mails erreichen den Stadtbürgermeister nicht. „Ganze Straßenzüge sind ohne Internetverbindung“, sagt er. Ebenfalls davon betroffen ist die Werbeagentur Bejoynt in der Bernkasteler Schanzstraße. Seit Dienstagabend sind die acht Mitarbeiter ohne Internetverbindung, sagt Inhaber Frank Hoffmann, was die Arbeit nahezu unmöglich macht. „Unsere Software funktioniert über Cloud-Lösungen. Da läuft ohne Internet nichts“, sagt er. Da die Mitarbeiter der Agentur übers Internet telefonieren, funktionieren auch diese Verbindungen nicht. Seit Freitagmittag sind Hoffmann und sein Team wieder online, allerdings unabhängig von Vodafone über ein Provisorium.

Von Hoffmanns Bürofenster ist der Bereich, wo sich der Schaden nach seinen Aussagen ereignet hat, gut zu sehen. Denn beim Park in der Schanzstraße ist auf dem Bürgersteig der Deckel eines Schachts zu sehen. Dort liege ein Verteilkasten von Kabel Deutschland, sagt Uwe Hoffmann, Bruder des Agenturinhabers. Dieser sei nicht wasserdicht. Als das Hochwasser gekommen sei, sei der Kasten vollgelaufen und habe so seinen Betrieb aufgegeben. „Wir haben die Info bekommen, dass das Wasser ablaufen muss, dann der Kasten ausgebaut und getrocknet wird“, sagt Frank Hoffmann.