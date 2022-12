Bernkastel-Kues : Bernkastel will knapp 10 Millionen Euro investieren

Bernkastel will knapp 10 Millionen Euro investieren

Bernkastel-Kues (hpl) Die Stadt Bernkastel-Kues plant im nächsten Jahr eine hohe Investitionssumme. In der jüngsten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses gab Stadtbürgermeister Wolfgang Port einen Überblick über die Planungen für den Haushalt, der allerdings erst im Januar beschlossen werden kann und bis zum finalen Beschluss und der Prüfung durch die Kreisverwaltung nur unter Vorbehalt betrachtet werden kann.

Weitere Eckpunkte im Haushalt seien unter anderem die Sanierung der Turnhalle Wehlen mit 630.000 Euro, einer Investition von 250.000 Euro in die Kita, dem Bau von Photovoltaik-Anlagen und einem Betrag von 135.000 Euro mit dem der Minigolfplatz am Moselufer in Kues erneuert werden soll.