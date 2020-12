Bernkastel-Wittlich : 53-Jähriger und 69-Jährige sterben an Covid-19

53-Jähriger und 69-Jährige sterben an Covid-19

Bernkastel-Wittlich 21 neue Covid-19-Fälle meldet die Kreisverwaltung am Sonntag, 20. Dezember, für den Landkreis Bernkastel-Wittlich. Leider wurde dem Gesundheitsamt auch der Tod einer 1951 geborenen Covid-19-Patientin und eines 1967 geborenen Covid-19-Patienten mitgeteilt.

Die Zahl der bislang bestätigten Fälle steigt auf 1407 an. Die 7-Tages-Inzidenz des Landkreises steigt gemäß Mitteilung des Landesuntersuchungsamtes von 97,8 am Vortag auf aktuell 106,7. Die häusliche Isolierung endete am Sonntag für 13 Personen, sodass die Gesamtzahl der aus der Quarantäne entlassenen Personen auf 1133 ansteigt.