Identifikation mit der Heimat : Zehn Jahre BKS-Kennzeichen – Was es für die Moselaner bedeutet

In Bernkastel-Kues und an der Mosel sind BKS-Kennzeichen sehr häufig zu finden. Foto: Bents Christina

Bernkastel-Kues/Wittlich Seit einem Jahrzehnt ist es wieder möglich, ein Alt-Autokennzeichen zu nutzen. Im Kreis Bernkastel-Wittlich kann man also zwischen „WIL“ und „BKS“ wählen. Wie viele sich für BKS entschieden haben und wer das erste Alt-Kennzeichen bekam.

Am Anfang stand eine touristisch angelegte Studie der Hochschule Heilbronn, bei der es um die Wiedereinführung der alten Auto-Kennzeichen ging, die bei der Reform 1970 abgeschafft worden waren. Bei der Umfrage in mehr als hundert deutschen Städten waren dreiviertel der Befragten, darunter auch die Bürger von Bernkastel-Kues, für die Wiedereinführung der alten Kennzeichen. Als Grund gaben die Befragten die Identifikation mit der Heimatstadt an, die man dadurch auch am Auto zeigen könne.