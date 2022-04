Wettbewerb „Die leckerste Kugel“ : Wo gibt es das leckerste Eis im Kreis Bernkastel-Wittlich?

Vanille,Schoko, Erdbeer oder lieber was Exotisches? Der TV sucht das beste Eis im Kreis Bernkastel-Wittlich. Foto: Getty Images/ iStockphoto/Photology1971

Wittlich Die Temperaturen klettern langsam aber sicher nach oben, die Menschen zieht es wieder an die frische Luft. Und was darf da nicht fehlen? Klar, ein leckeres Eis. In unserem neuen Wettbewerb suchen wir das beste Eis in der Umgebung. Dazu brauchen wir die Unterstützung unserer Leser.