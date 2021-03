Bernkastel-Wittlich : Astra-Zeneca-Stopp: Impfzentrum Wittlich muss Menschen nach Hause schicken. Corona-Schnelltests werden gut angenommen

In den Testzentren in der Region können Menschen kostenlos einen Corona-Schnelltest machen. Foto: TV/Ernst Mettlach/Stadt Trier

Bernkastel-Wittlich Wer sich auf eine Infektion mit Corona prüfen lassen will, hat im Landkreis mehrere Anlaufstellen: 332 Bürger nahmen die Möglichkeit in Anspruch. Am Montag mussten bereits bestehende Termine wegen der Aussetzung von Astra Zeneca abgesagt werden.

Die neuen Schnelltests laufen im Landkreis gut an und die mobilen Teams sind ausgelastet, berichtet die Kreisverwaltung. Um die Schnellteststrategie der Bundesregierung umzusetzen, wurden seit Montag vergangener Woche die Schnelltestkapazitäten in der vorhandenen Corona-Test-Station in Wittlich ausgeweitet. Zusätzlich werden mit Fachpersonal der Hilfsorganisationen besetzte mobile Teams im rollierenden System täglich wechselnd insgesamt fünf zentrale Orte in den Verbandsgemeinden und der Gemeinde Morbach angefahren, um dort die Schnelltestungen anzubieten.

Dabei werden sie hauptsächlich von den örtlichen Freiwilligen Feuerwehren unterstützt. Die Teststationen sind in Morbach, Thalfang, Kröv, Maring-Noviand und Landscheid. Von Montag bis Freitag ist jeweils von 16 bis 19 Uhr eine Testung möglich. 332 Menschen haben sich dort in der vergangenen Woche testen lassen, davon war kein einziger Fall infiziert, wie die Kreisverwaltung vermeldet. In Morbach testeten sich 77, in Maring-Noviand 66, in Kröv 63, in Thalfang 48 und in Landscheid 78 Bürger. Im Durchschnitt werden in den mobilen Testzentren 60 Testungen während der dreistündigen Öffnungszeit gemacht, weshalb man mit dem Durchsatz an Tests sehr zufrieden sei. Im Wittlicher Testzentrum, das die ganze Woche über geöffnet hatte, waren es insgesamt 592 Tests, von denen zehn positive Fälle registriert wurden, die nachträglich auch über PCR-Tests bestätigt wurden.

Info Teststationen und Öffnungszeiten Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues: Schulsporthalle Maring-Noviand Am Serginer Platz 1. Jeweils dienstags von 16 bis 19 Uhr geöffnet. Einheitsgemeinde Morbach: Baldenauhalle Morbach, Jahnstraße 5. Jeweils montags von 16 bis 19 Uhr geöffnet. Verbandsgemeinde Thalfang: Festhalle Thalfang, Petersberger Weg. Jeweils donnerstags von 16 bis 19 Uhr geöffnet. Verbandsgemeinde Traben-Trarbach: Weinbrunnenhalle Kröv, Moselweinstraß 35. Jeweils mittwochs von 16 bis 19 Uhr geöffnet. Verbandsgemeinde Wittlich-Land: Eifellandhalle Landscheid, Tränkgasse 17. Jeweils freitags von 16 bis 19 Uhr geöffnet. Stadt Wittlich, Corona-Teststation. Jeweils montags bis freitags 7.30 bis 9.30, 16 bis 19 Uhr und samstags 12 bis 14 Uhr geöffnet. Bei Fragen zum Thema steht die Hotline des Gesundheitsamtes unter Tel.: 06571/14-1033 werktags von 8 bis 16 Uhr und samstags von 10 bis 16 Uhr zur Verfügung.

Bislang liegt der Inzidenzwert im Landkreis noch knapp unter 50. Dazu sagt Landrat Gregor Eibes: „Es gibt große Diskussionen innerhalb der Landkreise, wie auf den Anstieg über 50 reagiert werden soll. Die Landkreise sollen dann sofort reagieren. Inwieweit das bei schwankenden Zahlen dem Bürger gegenüber verlässlich darstellbar ist, erschließt sich mir momentan noch nicht.“ In den vergangenen Tagen gab es bei der Inzidenz keine besonderen Ausreißer oder Cluster in Pflegeeinrichtungen oder anderen Einrichtungen, außer in einem Groß-Familienverbund.

Nach dem Impf-Chaos der vergangenen Wochen passe die Zahl an Impfstoff und Terminen, die das Land zuteilt, derzeit, berichtet der Landrat. Allerdings habe das Land die Zuteilung der Termine komplett zentralisiert, so dass das Impfzentrum keinerlei Spielraum mehr habe.

Bis zur überraschenden Aussetzung des Impfstoffs Astra-Zeneca am Montagnachmittag sei keine ablehnende Haltung von Impflingen dem Astra-Zeneca-Impfstoff gegenüber bemerkbar gewesen. Das Impfzentrum musste am Montagnachmittag nach der Verordnung der Bundesregierung mehrere Menschen nach Hause schicken, die einen Impfermin mit dem Astra-Zeneca-Impfstoff hatten.