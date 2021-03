Corona : Bernkastel-Wittlich hat niedrigste Sieben-Tage-Inzidenz im Land

Bernkastel-Wittlich Dem Gesundheitsamt des Kreises Bernkastel-Wittlich sind am Wochenende Uhr vier Neuinfektionen mit Sars-CoV2 gemeldet worden. Es waren vier am Samstag, am Sonntag wurden keine neuen Fälle bekannt. Das teilte Manuel Follmann, der Sprecher der Kreisverwaltung mit.

Damit sinkt die Sieben-Tage-Inzidenz auf unter 25, genauer gesagt auf 23,1 Fälle je 100 000 Einwohner. Das ist laut Landesuntersuchungsamt die niedrigste im Land. Im Verbundkrankenhaus werden sechs Covid-19-Patienten stationär behandelt, davon einer intensivmedizinisch. 10,08 Prozent der Kreisbevölkerung sind (erst-)geimpft.