Alle an einem Ort Genug Platz für alle Mitarbeiter: Kreishaus in Wittlich wird erweitert

Verwaltung an mehreren Standorten: Derzeit hat der Kreis Bernkastel-Wittlich für seine Mitarbeiter neben den Arbeitsplätzen im Haupthaus in der Kurfürstenstraße Büroräume in mehreren Gebäuden in Wittlich angemietet. Das soll sich jedoch ändern: Das Kreishaus soll erweitert werden, um auch die Mitarbeiter der aktuell ausgelagerten Fachbereiche am Hauptsitz der Verwaltung anzusiedeln.