Demografische Entwicklung : Mehr Hilfen für die Senioren

Bernkastel-Wittlich Die Zahl der Hochbetagten steigt künftig weiter deutlich an. Gregor Eibes lädt die Bevölkerung ein, den demografischen Wandel vor Ort mitzugestalten.

„Lassen Sie uns das Alter bewusster neu denken – in Bildern vom Alter und vom Älterwerden.“ Mit diesem Zitat von Altbundespräsident Joachim Gauck eröffnete Landrat Gregor Eibes den achten Ideenwettbewerb „Zu Hause alt werden“ in einer Auftaktveranstaltung im Kreishaus Bernkastel-Wittlich. Das Zitat ist gleichzeitig auch die Einladung an die Bevölkerung, den demografischen Wandel vor Ort aktiv mitzugestalten. Neue, innovative Formen der gegenseitigen Unterstützung sind gefragt. Sie können ab sofort in den achten Ideenwettbewerb „Zu Hause alt werden“ eingebracht werden.