Altwerden in Bernkastel-Wittlich Wer liefert Senioren das Essen bis vor die Haustür?

Ein warmes Mittagessen ist für die meisten Menschen in Deutschland eine Selbstverständlichkeit. Für pflegebedürftige und in ihrer Bewegung eingeschränkte Menschen lässt sich eine warme Mahlzeit aber in vielen Fällen nicht so leicht organisieren. Schwieriger wird es noch im ländlichen Raum und auf dem Dorf, wo Gaststätten, wenn es sie noch gibt, mittags oft geschlossen haben und es keine Lieferdienste gibt. Alte, kranke und behinderte Menschen, die sich nicht mehr selbst versorgen können und bei denen auch keine Familienangehörigen mit einer Mahlzeit aushelfen können, sind da auf einen rollenden Mittagstisch angewiesen.