Feuerwehr : Brand- und Katastrophenschutz im Kreis Bernkastel-Wittlich: Thomas Edringer übergibt Amt an Nachfolger

Bernkastel-Kues Thomas Edringer macht den Platz frei für Stephan Christ als stellvertretender Brand- und Katastrophenschutzinspektor. Dafür hat er gute Gründe. Ddennoch war die Verabschiedung verdientermaßen hoch emotional.

Dennoch bleibe er der Blaulicht-Familie als VG-Feuerwehrchef erhalten. Erst am Montag dieser Woche (25. Juli) habe sich das ja gezeigt, als es in Bernkastel-Kues einen Gasalarm gegeben hat. In so einem Fall heißt es für Edringer: Die Arbeit in der Firma weiter delegieren und sofort zur Feuerwache - wie auch sonst oft an Wochenenden oder mitten in der Nacht, wenn ein Brand ausbricht oder Starkregen niedergeht.