Drogenhandel in Bernkastel-Wittlich Prozess gestartet: Zwei Kilo Cannabis für den Eigenbedarf?

Bernkastel-Wittlich/Trier · Am Trierer Landgericht sind am ersten Prozesstag mehrere Angeklagte gehört worden, denen der Handel mit Drogen vorgeworfen wird. Das ist in der Verhandlung passiert.

08.05.2024 , 06:08 Uhr

Am Trierer Landgericht startete am Montag die Strafverhandlung zu einem Fall von Handel mit Betäubungsmitteln im Landkreis Bernkastel-Wittlich. Symbolfoto. Foto: dpa/Harald Tittel