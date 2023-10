Im Eventum So viel kostet die Versammlung des Landkreistags in Wittlich

Im Wittlicher Eventum treffen sich am 2. November die Vertreter der 24 Landkreise in Rheinland-Pfalz. Grund des Treffens ist die Hauptversammlung des Landkreistags. Dieser ist der kommunale Spitzenverband der 24 Landkreise in Rheinland-Pfalz; ihm gehören außerdem der Bezirksverband Pfalz, die Pfälzische Pensionsanstalt sowie die Rheinischen Versorgungskassen an (siehe Info).