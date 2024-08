Neue Straßenmarkierung Wo Haifischzähne den Verkehr sicherer machen sollen

Für viele Autofahrer sind sie neu: An einigen Einmündungen und Kreuzungen im Landkreis sind seit kurzer Zeit Dreiecke aufgebracht, die aufgrund ihrer spitzen Form auch mit dem Begriff „Haifischzähne“ tituliert werden – eine Bezeichnung, die nicht ironisch gemeint ist, sondern in der Straßenverkehrsordnung (STVO) für die Markierung, die unter der Nummer 342 dort aufgeführt wird, auch tatsächlich offiziell benutzt wird. Diese Markierungen sind relativ neu. Erst 2020 wurden sie in das Regelwerk der STVO aufgenommen.