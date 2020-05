Bernkastel-Wittlich Während Bundesgesundheitsminister Spahn die Zahl der Corona-Tests ausdehnen will, werden im Landkreis immer weniger Proben entnommen.

Die zweite Infektionswelle mit dem neuen Coronavirus, die viele Menschen bereits in den Tagen nach Ostern über Deutschland hereinbrechen sahen, ist bislang ausgeblieben. Statt Wellen und Flut herrscht erfreulicherweise Ebbe: Denn Tag für Tag sinkt die Zahl der Neuinfektionen. Dennoch werden in Deutschland nun jede Woche mehr und mehr Menschen auf das neue Coronavirus getestet. Wurden in der 19. Kalenderwoche noch 402 000 Tests entnommen, wurden in der 20. Kalenderwoche bereits 425 000 Menschen auf Sars-CoV-2 getestet, wie die aktuellsten Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) belegen.

Die Zahl der an Covid-19 erkrankten Menschen im Landkreis Bernkastel-Wittlich sinkt weiter. Das teilte ein Sprecher der Verwaltung am Montag mit. Am 25. Mai wurden dem Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich keine neuen Covid-19-Fälle gemeldet. Dagegen endete die häusliche Isolierung für zwei Menschen. Die Zahl der aktuell Erkrankten sinkt damit auf 15 Personen.

Wenn aber doch Bundes- und Landesgesetzgebung mehr Tests möglich machen und weitere Ausweitungen geplant sind, warum nimmt dann die Zahl der Corona-Tests im Landkreis Bernkastel-Wittlich stetig ab? Follmann: „Aktuell richtet das Gesundheitsamt sein Handeln primär an den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts sowie dem Testkonzept des Landes aus.“ Das Robert-Koch-Institut empfiehlt, schon bei leichten Covid-19-relevanten Symptomen einen Test durchzuführen. Follmann: „Gemäß der Teststrategie des Landes empfiehlt das Gesundheitsamt allerdings bei Krankheitsfällen in medizinischen Einrichtungen sowie in Pflege- und Gemeinschaftseinrichtungen auch die Testung bei Menschen ohne Symptome.“ Und so wurde es dann auch in der Grundschule und der Kindertagesstätte in Großlittgen gehandhabt, nachdem in den Einrichtungen Corona-Infektionen bekannt geworden waren (der TV berichtete).