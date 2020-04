Neue Behälter sollen kommen : Ab in die Tonne mit der Windel

Bernkastel-Wittlich Im Kreis Bernkastel-Wittlich sollen Zusatzbehälter für Windeln und Inkontinenzabfälle bereitgestellt werden. Ob Tonne oder Sack können die Bürger selbst entscheiden.

Wohin mit Windeln, wenn die Restmülltonne voll ist? Diese Diskussion wird derzeit in den Mitgliedskommunen des Zweckverbands Abfallwirtschaft in der Region Trier (ART) geführt. Die Debatte sei aufgekommen im Zuge der Diskussion um die Biotonne in Daun (siehe Hintergrund), erklärte Landrat Gregor Eibes in der jüngsten Sitzung des Kreisausschusses, die sich mit dem Thema befasste. Den Weg frei gemacht für die Einführung von speziellen Behältern zur Entsorgung von Windeln und gleichartigen Abfällen hatte die Verbandsversammlung auf Anregung mehrerer Zweckverbandsmitglieder am 17. März (der TV berichtete).