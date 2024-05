Kommunalwahlen 2024 Bernkastel-Wittlich: So beliebt ist die Briefwahl in diesem Jahr

Bernkastel-Wittlich · Die Kommunalwahl in Rheinland-Pfalz steht in den Startlöchern. Nicht alle Menschen gehen den Weg zur Wahlurne am 9. Juni. Manch einer bevorzugt eher den Brief als Mittel zur Stimmabgabe. Wir erklären, wie beliebt die Briefwahl im Landkreis ist und erklären, wie diese beantragt werden kann.

22.05.2024 , 07:44 Uhr

Die Kommunalwahlen finden in Rheinland-Pfalz am 9.Juni statt. Auch das Europaparlament wird gewählt. Einige Menschen im Landkreis Bernkastel-Wittlich stimmen dabei lieber per Brief ab, anstatt zum Wahllokal zu pilgern. Symbolfoto. Foto: dpa/Sven Hoppe