Nach Protesten in ganz Deutschland So entwickeln sich Landwirtschaft und Weinbau im Kreis Bernkastel-Wittlich

„Bauerntod bringt Menschen in Not.“ So steht es auf dem Plakat eines Traktors am Trierer Verteilerkreis. Proteste der Landwirte sorgten in den vergangenen Wochen in ganz Deutschland für Schlagzeilen. Unter anderem blockierten Bauern und Winzer auch in Trier die Straßen. Am 8. Januar, 10 Uhr, wollen sie sich mit Schleppern in Wittlich am Kurfürstenplatz zu einer Demo versammeln. Das Motto: „Zu viel ist zu viel! Jetzt ist Schluss!“