Der Kracher an Silvester? So viel Müll haben Böller und Feuerwerk in Bernkastel-Wittlich verursacht

Wittlich · Sie explodieren in bunten Farben und sind schön anzuschauen: Feuerwerkskörper produzieren aber auch Unmengen an Abfall. Wir haben bei einigen Gemeinden im Landkreis nachgefragt, wie viel Müll dadurch in der Silvesternacht auf Straßen und Plätzen liegen blieb.

10.01.2024 , 11:09 Uhr

Feuerwerkskörper verursachen auch Müll, wie dieses Symbolfoto aus Köln zeigt. Foto: dpa/Sascha Thelen

Von Louisa Guntermann

Für viele Menschen gehört das Feuerwerk zum gelungenen Jahreswechsel dazu. Trotz der Probleme, die die Feuerwerkskörper den Tieren, der Umwelt und auch manchen Menschen bereiten, wollen die meisten Menschen an Silvester nicht auf Böller & Co. verzichten.