Digitalisierung : Wofür Bürger in Bernkastel-Wittlich nicht mehr aufs Amt gehen müssen

Manches läuft schon online, an anderen Stellen ist die Digitalisierung der Kommunen im Kreis Bernkastel-Wittlich noch nicht so weit. Unser Reporter gibt einen Überblick. Foto: dpa/Fabian Strauch

Bernkastel-Wittlich Was kann man bereits online erledigen und für welche Verwaltungsleistungen muss man nach wie vor aufs Amt gehen? Wir informieren darüber, wie die Digitalisierung in den Kommunen im Kreis Bernkastel-Wittlich vorankommt.

Bis spätestens Ende 2022 sollten Bürger bei Bund, Ländern und Kommunen online einen Zugang zu mehr als 6.000 Verwaltungsleistungen bekommen. So war es mit dem Online-Zugangangsgesetz (OZG), das 2017 in Kraft getreten war, einst beschlossen worden. Auf kommunaler Ebene, bei Gemeinden, Verbandsgemeinden und Landkreisen, sollten für die Bürger bis zum 31. Dezember 2022 rund 600 Verwaltungsleistungen online verfügbar sein. Doch schon lange vor Ablauf der Frist war klar: Das klappt nicht, und das OZG ist gescheitert.

Für die Behörden hat das Überschreiten der Umsetzungsfrist keinerlei Folgen. Bürger müssen zur Inanspruchnahme der meisten Verwaltungsleistungen nach wie vor aufs Amt laufen, wobei in manchen Kommunen mittlerweile eine Online-Terminreservierung möglich ist.

Wir haben recherchiert, welche Verwaltungsleistungen die Kommunen im Landkreis Bernkastel-Wittlich sowie die Kreisverwaltung aktuell online anbieten.

Darum sind bei der Stadt Wittlich nur einige Online-Leistungen verfügbar

Die Verwaltung der Kreisstadt Wittlich zieht nach fünf Jahren OZG ein ernüchterndes Fazit: „Nach Aussage des Normenkontrollrates aus Dezember 2022 sind derzeit erst 33 digitale Verwaltungsleistungen flächendeckend in ganz Deutschland verfügbar, davon 29 als reine Bundesleistungen“, erklärt die Stadtverwaltung. Demnach beschränke sich auch die Zahl der Online-Verfahren, welche die Stadt Wittlich anbiete, auf wenige Verwaltungsleistungen wie beispielsweise die „Beantragung einer Geburtsurkunde“ oder die „Anmeldung eines Gewerbes“.

Es stehe fest, so die Verwaltung, dass das OZG nicht fristgerecht umgesetzt werden konnte. Wie alle anderen Kommunen arbeitet aber auch die Stadtverwaltung Wittlich an einer schnellen Umsetzung digitaler Verwaltungsprozesse. „Damit wir die uns selbst gesetzten Ziele auch erreichen können, ist eine bessere Kommunikation und Abstimmung von Bund und Land gegenüber den Kommunen und Dienstleistern dringend notwendig.“ Es sei in den vergangenen Jahren viel zu lange unklar gewesen, so die Stadtverwaltung, welche Schritte Städte und Gemeinden zur Umsetzung des OZG zu welchem Zeitpunkt erfüllen müssten. Derzeit könne die Stadt auch keine konkreten Angaben dazu machen, welche Verwaltungsleistungen 2023 oder 2024 digitalisiert werden sollen: „Da uns auch weiterhin Instrumente zur Umsetzung fehlen und wir nicht wissen, wann uns diese zur Verfügung stehen.“

Wie aus der Stellungnahme der Stadt Wittlich zum Thema Digitalisierung deutlich wird, fühlt sich die Kreisstadt von Bund und Land bei der Umsetzung im Stich gelassen – auch finanziell. „Zudem hätte es – wie von den Kommunen stets gefordert – von Beginn an eine Konzentration auf die wirklich wichtigen Verwaltungsleistungen gebraucht, die Bürgern, Unternehmen und Verwaltungen Entlastungen bringen. Da sind früh im Projekt entscheidende Fehler passiert. Um wirkliche Fortschritte erzielen zu können, gehören auch die mitunter schwerfälligen Abstimmungsprozesse zwischen den Akteuren in der Bundes- und Landespolitik auf den Prüfstand.“ Vieles scheitere nicht an der Technik, sondern an den Strukturen, erklärt die Stadtverwaltung zum allgemein geringen Fortschritt der Digitalisierung in den Kommunen.

OZG: So sieht es in Bernkastel-Kues aus

„Es werden derzeit etliche Leistungen im Bereich des Gewerbe- und Ordnungsamtswesens, Meldewesens, Urkundenanforderungen, Standesamtswesens sowie die Online-Eingabe von Wasserzählerständen oder auch ein digitaler Mängelmelder angeboten“, beschreibt die VG Bernkastel-Kues den Sachstand zur Digitalisierung.

Derzeit seien 71 Verwaltungsleistungen oder -formulare, die Bürger digital ohne Besuch der Verwaltung in Anspruch nehmen können, auf der Homepage der Verbandsgemeinde zu finden. „Wir möchten sukzessive alle Verwaltungsleistungen online anbieten, die der OZG-Katalog des Landes beinhaltet.“

Wo liegen denn die Schwierigkeiten? „Für die Erfüllung der Verwaltungsleistungen werden viele unterschiedliche Programme/Systeme eingesetzt. Aus diesem Grund bereitet es oft Schwierigkeiten, Prozesse medienbruchfrei abzuwickeln. Es werden an vielen Stellen Schnittstellen benötigt, die oftmals sehr kostenintensiv sind. Ebenso ist die Digitalisierung von Prozessen und Verwaltungsleistungen recht personalintensiv.“

Was in der VG Wittlich-Land schon online funktioniert

Auf ihrer Homepage, erklärt die VG Wittlich-Land, stehe unter dem Bereich „Rathaus online“ mit der Rubrik „Formulare online“ bereits seit einigen Jahren eine Vielzahl an Leistungen für eine formularbasierte Online-Kommunikation mit den Bürgern bereit. Seit 2022 sei es mit der Anknüpfung der Bezahlfunktion auch möglich, zehn weitere Verwaltungsleistungen größtenteils medienbruchfrei von zu Hause aus zu erledigen. „Alles in allem geht also mit der digitalen Transformation eine sukzessive und stets aufeinander aufbauende Entwicklung einher mit dem Ziel, nach und nach möglichst alle dafür geeigneten Verwaltungsdienstleistungen digital und bürgerfreundlich bereitzustellen. Dabei bekommen wir sowohl von Bund und Land fertige Lösungen, sind zeitgleich aber auch stets dabei, eigene Prozesse in ein digitales Format zu übertragen.“

Große Themen innerhalb der Digitalisierung für die nächsten Jahre würden unter anderem das „Nutzerkonto RLP“ als Voraussetzung zur digitalen Erledigung von Verwaltungsdienstleistungen sowie die Einführung der digitalen Baugenehmigung.

Traben-Trarbach: Bald 95 Online-Formulare

„Wir verfügen bisher über rund 90 Formulare, die wir online für den Bürger bereithalten. In den kommenden Tagen folgen die ersten OZG-Leistungen unseres Standesamtes: Geburtsurkunde, Eheurkunde, Lebenspartnerschaftsurkunde, Sterbeurkunde sowie die Voranmeldung zur Eheschließung.“

Insgesamt komme man dann auf etwa 95 Angebote, die Bürger online in Anspruch nehmen können, erklärt die VG Traben-Trarbach zum Sachstand ihrer Digitalisierung. Ziel sei es, alle Verwaltungsleistungen, die digital möglich seien, zu digitalisieren und online anzubieten. „Dabei sprechen wir dann von insgesamt rund 600 Verwaltungsleistungen. In 2023 und 2024 werden eine Vielzahl von Verwaltungsleistungen fertiggestellt. Wir sprechen neben den Standesamtsleistungen auch von den Leistungen aus dem Bereich Meldewesen und bis hin zum Bauantrag online.“

Online-Bürgerdienste in Morbach

In der Einheitsgemeinde habe bereits zu den Kommunalwahlen 2019 die Möglichkeit bestanden, Wahlscheinunterlagen online zu beantragen, erklärt Bürgermeister Andreas Hackethal zum Onlineangebot seiner Verwaltung. „Man kann das Führungszeugnis online beantragen und der Pin-Rücksetzbrief in Bezug auf die Online-Ausweis-Funktion kann ebenfalls online angefordert werden. Die Gemeindewerke Morbach bieten die Übermittlung der Wasserzählstände online an.“ Auch im Angebot sei der Web-Service „eGewerbe“, um auf digitalem Weg die Gewerbemeldung einzureichen. Die zentrale Vergabestelle biete die elektronische Angebotsabgabe an.

Thalfang investiert in Digitalisierung

Auch die VG Thalfang soll eines Tages digital werden: Aktuell investiere die Verbandsgemeinde am Erbeskopf „250.000 Euro in die Neubeschaffung einer Serverfarm“, erklärt Bürgermeisterin Vera Höfner. „Wie Sie wissen, sind aufgrund der Lieferengpässe und des Fachkräftemangels IT-Projekte nur langwierig umzusetzen. Wenn die entsprechenden Grundlage geschaffen sind, können wir die weiteren Schritte in Richtung Digitalisierung angehen. Die Online-Terminvergabe der Verwaltung sei zur Zeit in Umsetzung und werde zeitnah zur Verfügung stehen. „Für das neue Jahr planen wir die Einführung eines Rats- und Informationssystems.“

An der Digitalisierung der Verwaltungsleistungen werde parallel zu anderen IT-Projekten gearbeitet. Höfner: „Die damit verbundenen Schwierigkeiten liegen ebenfalls am Fachkräftemangel, Lieferschwierigkeiten entsprechender Software und lassen einen genauen Umsetzungszeitpunkt derzeit schwer voraussagen. Kreisweit stehen auf der Arbeitsebene die entsprechenden IT-Mitarbeiter, Fachbereichsleiter und Bürgermeister im engen Austausch, um Synergieeffekte zu nutzen.“

Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich will weitere Antragsverfahren digitalisieren