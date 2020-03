Coronavirus : Kreis Bernkastel-Wittlich untersagt Veranstaltungen mit mehr als 75 Personen

Bernkastel-Wittlich Maßnahmen gegen die Covid-19-Ausbreitung: Die Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich hat Regeln für Veranstaltungen aufgestellt. Der Schulbusverkehr läuft vorerst weiter.

Schulen und Kitas Da die Schulen und Kindertagesstätten trotz der von der Landesregierung ab Montag, 16. März, angeordneten Schließung eine Notbetreuung für bestimmte Personenkreise einrichten sollen, hat die Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich Maßnahmen ergriffen, um die Schülerbeförderung sowie die Beförderung zu den Kindertagesstätten weitestgehend sicherzustellen. So wurden die Unternehmen im freigestellten Verkehr angewiesen, die Fahrten zu den Schulen und Kindertagesstätten vorerst, bis der Bedarf ermittelt ist, weiter durchzuführen. Bezüglich der in den Linienverkehr integrierten Schüler- und Kita-Verkehre weist die Kreisverwaltung auf die Hinweise des Verkehrsverbunds Region Trier unter https://www.vrt-info.de/ hin.

Ausbreitung Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen (bestätigte Fälle) liegt nach Angaben der Kreisverwaltung (Stand Sonntag, 15. März, 12 Uhr) nach wie vor bei vier. In der Region erkranken immer mehr Menschen an Corona. Allein im Kreis Trier-Saarburg wurden am Wochenende acht neue Fälle registriert. Bislang gab es dort keine Infizierten. In Trier ist die Zahl von drei auf sechs gestiegen. Im Eifelkreis sind es zwölf Infizierte. In der Vulkaneifel gibt es bislang drei bestätigte Fälle. Allen Erkrankten geht es – den Umständen entsprechend – gut, wie die Verwaltungen mitteilen. Allerdings könnte es sein, dass künftig nur noch Personen getestet werden, die tatsächlich bereits erkrankt sind. Nach volksfreund.de.-Informationen gibt es einen Engpass bei den Coronatests.