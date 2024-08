Vet-Concept in Hetzerath Gesundes Futter für Hunde und Katzen Made in Bernkastel-Wittlich

Was darf heute in den Napf: Sardellen-Herzchen, Straußenfleisch-Happen oder Ziegen-Knabberwölkchen? Oder steht das Diätmenü mit Forelle oder Kaninchen auf dem tierischen Speiseplan? Das alles und noch viel mehr bietet Vet-Concept Herrchen und Frauchen zur Auswahl an. Das Unternehmen aus Hetzerath hat sich auf Futter für Katzen und Hunde spezialisiert, die wegen Erkrankungen oder Unverträglichkeiten eine besondere Ernährung benötigen. Wir durften für unsere Reihe „Made in Bernkastel-Wittlich“ einen Blick in die Produktion werfen.