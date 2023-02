Kommunalpolitik : Neuer Chef, dringend gesucht: Warum kaum noch jemand Ortsbürgermeister werden will

Viele Gemeinden haben Schwierigkeiten, Ehrenamtler für die Kommunalpolitik zu finden. Foto: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild/Peter Endig

Bernkastel-Wittlich Ortsbürgermeister geben der Politik vor Ort zusammen mit den lokalen Mandatsträgern Gestalt und Gesicht. Aber: Nicht überall finden sich Kandidaten für das Ehrenamt. Warum in einigen Dörfern in Bernkastel-Wittlich die Dorfchefs fehlen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Christoph Hahn

Schon von Amts wegen behält Stefanie Rodermund, Pressesprecherin des Landkreises Bernkasel-Wittlich, den Überblick. „Aktuell vakant sind die Ortsbürgermeisterstellen in vier Ortsgemeinden des Landkreises“, weiß sie und zählt auf: „In Breit, Salmtal, Kinheim und Heidenburg.“

Strategien zur Lösung kennt Rodermund auch: „Es gibt vielseitige Bemühungen auf Landesebene, das Ehrenamt und damit auch das Amt des ehrenamtlichen Ortsbürgermeisters, attraktiver zu gestalten. In den konkreten Fällen wird nach dem gescheiterten Versuch einer Urwahl (mangels Bewerbern) gedrängt, die Wahl eines Ortsbürgermeisters immer wieder auf der Tagesordnung der Ratssitzungen zu terminieren und mögliche Kandidaten konkret zu überzeugen.“

Wo fehlen aktuell Ortsbürgermeister?

105 Ortsgemeinden gibt es derzeit auf dem Gebiet der vier Verbandsgemeinden (VG) Wittlich-Land, Thalfang, Bernkastel-Kues und Traben-Trarbach. Hinzu kommen noch die Einheitsgemeinde Morbach und die Kreisstadt Wittlich, in denen es – der rheinland-pfälzischen Gemeindeordnung entsprechend – keine Ortsbürgermeister gibt, sondern Ortsvorsteher.

Einer der vakanten Stellen, die in Kinheim, fällt dabei in den Amtsbereich des Traben-Trarbacher VG-Bürgermeisters Marcus Heintel. Den Ort weiß der Sozialdemokrat in guten Händen, auch wenn im Moment kein nomineller Chef oder Chefin an Bord ist: „Die Amtsgeschäfte führt der Erste Beigeordnete Christian Franzen mit den Beigeordneten Achim Blumberg und Johannes Rieth.“ Neu ist ihm das Problem mit der Vakanz nicht: „In der laufenden Wahlzeit waren wegen Rücktritten die Ortsbürgermeister der Ortsgemeinden Diefenbach, Irmenach und Willwerscheid neu zu wählen.“ Lösungsstrategie: „Die Wahl erfolgte jeweils durch die Ortsgemeinderäte, nachdem zur jeweils angesetzten Urwahl keine Bewerbungen vorlagen.“

Ein weiterer unbesetzter Bürgermeisterstuhl liegt in Salmtal, das zur VG Wittlich-Land zählt (wir berichteten). Carina Alt-Linden teilt mit: „Grund dafür ist, dass der bisherige Ortsbürgermeister aus persönlichen Gründen zum Ende des Jahres 2022 zurückgetreten ist.“ Bewerber können sich bis Montag, 27. Februar, 18 Uhr, in der VG-Verwaltung melden. Die Wahl findet, so sich dann ein Kandidat oder mehrere finden, am 16. April statt.

Planmäßige Kommunalwahl finden in den Orts- und Verbandsgemeinden erst wieder voraussichtlich im Mai 2024 statt – das genaue Datum ist noch nicht durch das Land terminiert.

Info Das Amt des Ortsbürgermeisters Das Amt der Ortsbürgermeister ist auf der Website des rheinland-pfäzischen Städte- und Gemeindebundes beschrieben. Unter www.kommunalbrevier.de wird auch Laien ohne Jurastudium leicht verständlich und fundiert erklärt, welche Räume die Gemeindeordnung für das Handeln vor Ort bietet, welche Aufgaben Mandatsträger haben und was passiert, wenn es keinen Ortsbürgermeister gibt. In Rheinland-Pfalz ist Ortsbürgermeister die Amtsbezeichnung für den Bürgermeister einer Ortsgemeinde, die einer Verbandsgemeinde angehört. Der Bürgermeister einer verbandsangehörigen Stadt trägt die Bezeichnung Stadtbürgermeister. Orts- oder Stadtbürgermeister sind ehrenamtlich tätig. Sie sind Vorsitzende des Gemeinde- oder Stadtrats. Ortsbürgermeister oder Stadtbürgermeister werden im Rahmen der Kommunalwahlen alle fünf Jahre direkt gewählt. Soweit sich kein Kandidat zur Wahl stellt, wird der Orts- bzw. Stadtbürgermeister vom Gemeinde- oder Stadtrat gewählt. Laut Kommunalbrevier haben alle Ortsbürgermeister einen Anspruch auf eine Aufwandsentschädigung. Diese richtet sich nach einem monatlichen Festsatz, der nach Gemeindegrößenklassen gestaffelt zwischen 311 Euro (Gemeinden bis 150 Einwohner) und 2.613 Euro (Gemeinden mit mehr als 20.000 Einwohner) beträgt.

In der VG Thalfang sind bei insgesamt 21 Ortsgemeinden zwei Bürgermeisterstellen unbesetzt: die in Breit und die in Heldenburg (wir berichteten). Wie VG-Bürgermeisterin Vera Höfner auf TV-Anfrage mitteilt, wurde die Vertretung des Amtes in Breit durch die Kommunalaufsicht beim Kreis Bernkastel-Wittlich an sie übertragen. Auch für Heldenburg wird sich zeitnah einer Lösung finden müssen, denn zum 1. Februar treten die drei Beigeordneten, die derzeit noch die Geschäfte führen, geschlossen zurück. Vera Höfner dazu: „Die Bestellung eines Beauftragten wird ebenfalls seitens der Kommunalaufsicht Bernkastel-Wittlich erfolgen.“ Einen Ortsbürgermeister zu finden, darauf weist Vera Höfner hin, sei zuerst einmal Aufgabe der jeweiligen Ortsgemeinde: „In jeder Ortsgemeinderatsitzung stehen Wahlen auf der Tagesordnung.“ Aber: „Mangels entsprechender Vorschläge aus der Mitte des Rates konnten die Wahlen nicht durchgeführt werden.“

Warum will niemand Ortsbürgermeister werden?