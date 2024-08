Infrastruktur Stromausfälle in Bernkastel-Wittlich: Was sind die Gründe?

Mehrere Stunden fiel der Strom in Morbach Anfang Juni aus. Dann in der Mitte des Monats im Wittlicher Industriegebiet. Am Ende des Monats in Traben-Trarbach und Umgebung. Und jetzt Anfang August in Bernkastel-Kues. Kann das Zufall sein oder gibt es strukturelle Probleme im Stromnetz der Region?