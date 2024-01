So würde ideale pädagogische Arbeit aussehen Kitas und Schulen in Bernkastel-Wittlich: Was unsere Kinder für die Zukunft brauchen

Vieles ist in den vergangenen Jahren in unseren Kitas und Schulen geleistet worden. Ein Großteil der Kinder wird heute deutlich länger und schon in jüngeren Jahren betreut als früher. Die Einrichtung des Ganztagsbetriebs ist allerorten ein Kraftakt: Es braucht mehr Räume, Küchen, Konzepte, Personal – und damit mehr Geld.