Kreis Bernkastel-Wittlich In welchen Gewerben die Migranten Osteuropa am häufigsten ihre Stelle finden

Ach, was fehlt nicht alles. Pflegekräfte, Handwerker, Lehrer, Service- und Reinigungskräfte, Ingenieure – und das nicht erst seit gestern. Die Fachkräfte, die heute fehlen, sind vor gut 20 Jahren nicht geboren worden. Auch wenn es also so mancher nicht wahrhaben will: Wir brauchen Menschen aus dem Ausland, die bei uns arbeiten. Anders ist die Fachkräftelücke auf die Schnelle nicht zu schließen.