Verkehr : Brückensperrung in Bernkastel-Kues hat nicht nur negative Aspekte

Bernkastel-Kues/Lieser Seit vergangener Woche ist die Moselbrücke in Bernkastel-Kues für den Autoverkehr gesperrt. Autofahrer müssen nun über Wehlen oder Lieser fahren. Das hat Staus zur Folge. Aber es gibt auch positive Aspekte der Brückenschließung.

Es ist wohl der unangenehmste Teil der Sanierung der Cusanusstraße in Bernkastel-Kues: Seit vergangener Woche ist die Brücke zwischen den Stadtteilen Kues und Bernkastel für den Autoverkehr gesperrt. Die Brücke wie auch die Cusanusstraße, die parallel zum Moselufer verläuft, sind stark befahren. Hier fließt der Verkehr aus dem Wittlicher Raum in Richtung Hunsrück. Viele Pendler nutzen diese Strecke täglich. Mit der Brückensperrung sind natürlich auch Bernkastel und Kues voneinander abgeschnitten.

Die Nachbarorte: In Lieser sei eine stärkere Verkehrsbelastung zu bemerken, sagt Ortsbürgermeister Jochen Kiesgen. „Manchmal staut es sich auf der Mülheimer Brücke,“ sagt Kiesgen. Insgesamt sei die Situation aber noch verträglich. Solle sich die Verkehrsbelastung verstärken, wenn die Saison beginne, müsse man die Bushaltestelle am Moseldamm verlegen, da dort ein besonderer Engpass sei. Kiesgen: „Da müssen wir jetzt halt durch.“ Auch im Bernkastel-Kueser Stadtteil Wehlen habe der Verkehr zugenommen, sagt Ortsvorsteherin Gertrud Weydert. An einer Engstelle im Ort könnte es ein Problem geben: In der Hauptstraße sei es relativ eng, bevor diese Richtung Wehlener Brücke abbiege. Weydert: „Da müsste man ein Parkverbot hinmachen, denn wenn dort Autos geparkt sind, kommen Lastkraftwagen kaum aneinander vorbei.“